Торпедо
3 - 0 3 0
ВелесЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Черноморец
1 - 2 1 2
Кубань-ХолдингЗавершен

Депутат Госдумы отреагировал на слова Кокорина о возвращении российских клубов в еврокубки

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о словах нападающего Александра Кокорина про уровень российского футбола.
Фото: Фк "Арис"
- А в чем позорище-то? И, по мнению Кокорина, раньше позорища не было, а теперь есть, что ли? Чем нынешний российский футбол отличается от того, что был перед отстранением в 2022 году? - сказала Журова "ВсеПроСпорт".

Ранее Александр Кокорин спрогнозировал, что будет, если российские клубы вернут в еврокубки, сказав: "Думаю, будет позорище".

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от еврокубков, однако недавно президент РПЛ Александр Алаев заявил, что надеется на снятие запрета уже в этом году.

