Депутат Госдумы отреагировал на слова Кокорина о возвращении российских клубов в еврокубки

- А в чем позорище-то? И, по мнению Кокорина, раньше позорища не было, а теперь есть, что ли? Чем нынешний российский футбол отличается от того, что был перед отстранением в 2022 году? - сказала Журова "ВсеПроСпорт".
Ранее Александр Кокорин спрогнозировал, что будет, если российские клубы вернут в еврокубки, сказав: "Думаю, будет позорище".
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от еврокубков, однако недавно президент РПЛ Александр Алаев заявил, что надеется на снятие запрета уже в этом году.
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о словах нападающего Александра Кокорина про уровень российского футбола.
