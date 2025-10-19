"Когда я увидел мяч в сетке, подумал, что это какой-то fair-play. Сначала не подумал даже, что забили. Только в раздевалке пришло осознание", - передает слова Карпукаса "Матч ТВ".
18 октября московский "Локомотив" играл против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Михаила Галактионова. В конце первого тайма Дмитрий Воробьев забил гол прямым ударом от углового флажка.
В текущем сезоне "Локомотив" находится на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команды пройдет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России.
"Только в раздевалке пришло осознание". Карпукас прокомментировал гол Воробьева в матче с ЦСКА
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас высказался о голе игрока "железнодорожников" Дмитрия Воробьева в матче против ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"