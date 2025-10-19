Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Сочи
14:30
ЗенитНе начат
Рубин
17:00
БалтикаНе начат
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Челябинск
12:00
Арсенал ТулаНе начат
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
Ливерпуль
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Эльче
15:00
АтлетикНе начат
Сельта
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Комо
13:30
ЮвентусНе начат
Дженоа
16:00
ПармаНе начат
Кальяри
16:00
БолоньяНе начат
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Фрайбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
18:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ланс
16:00
ПарижНе начат
Лорьян
18:15
БрестНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Тулуза
18:15
МетцНе начат
Нант
21:45
ЛилльНе начат

"Только в раздевалке пришло осознание". Карпукас прокомментировал гол Воробьева в матче с ЦСКА

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас высказался о голе игрока "железнодорожников" Дмитрия Воробьева в матче против ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"Когда я увидел мяч в сетке, подумал, что это какой-то fair-play. Сначала не подумал даже, что забили. Только в раздевалке пришло осознание", - передает слова Карпукаса "Матч ТВ".

18 октября московский "Локомотив" играл против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Михаила Галактионова. В конце первого тайма Дмитрий Воробьев забил гол прямым ударом от углового флажка.

В текущем сезоне "Локомотив" находится на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команды пройдет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России.

