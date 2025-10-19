Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Леванте
0 - 3 0 3
Райо ВальеканоЗавершен
Хетафе
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЛациоЗавершен
Милан
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 3 0 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Ренн
2 - 2 2 2
ОсерЗавершен
Тулуза
4 - 0 4 0
МетцЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен

Карпин недоволен судейством в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин оценил судейство в матче 12 тура РПЛ с "Ахматом" (2:2).
Фото: ФК "Динамо"
"То, что недоволен — да. В игре с "Локомотивом" тоже был недоволен, было легкое касание и ЭСК признала, что пенальти не было. Не знаю, что признает ЭСК сейчас. По мне — пенальти не было. Когда в игре ЦСКА и "Локомотива" Воробьев врезался в соперника и поставили пенальти, я зарекся говорить о судействе. Когда травмированный Миранчук лежит на газоне и свистка нет, этим больше недоволен. Или свисти все, или не свисти", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Сегодня, 19 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, в составе грозненцев - Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура. На 38 минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота бело-голубых, Лечи Садулаев пробил выше створа ворот.

После 12 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 8 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. В 13 туре РПЛ команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".

