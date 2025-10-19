"То, что недоволен — да. В игре с "Локомотивом" тоже был недоволен, было легкое касание и ЭСК признала, что пенальти не было. Не знаю, что признает ЭСК сейчас. По мне — пенальти не было. Когда в игре ЦСКА и "Локомотива" Воробьев врезался в соперника и поставили пенальти, я зарекся говорить о судействе. Когда травмированный Миранчук лежит на газоне и свистка нет, этим больше недоволен. Или свисти все, или не свисти", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Сегодня, 19 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, в составе грозненцев - Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура. На 38 минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота бело-голубых, Лечи Садулаев пробил выше створа ворот.
После 12 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 8 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. В 13 туре РПЛ команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".
Карпин недоволен судейством в матче с "Ахматом"
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин оценил судейство в матче 12 тура РПЛ с "Ахматом" (2:2).
Фото: ФК "Динамо"