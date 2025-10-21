Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Новости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

"Это великий тренер. Нам его не хватало". Полузащитник "Спартака" – о возвращении Станковича после дисквалификации

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался об окончании дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: "Матч ТВ"
"Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке", — приводит слова Барко "Спорт-Экспресс".

КДК РФС дисквалифицировал Деяна Станковича на месяц из-за оскорблений арбитра в матче 8-го тура РПЛ с "Динамо". Первой игрой Станковича после отстранения может стать кубковый матч "Спартака" с махачкалинским "Динамо". Он состоится во вторник, 21 октября.

Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года. В этом году московский клуб продлил контракт со специалистом до лета 2027 года. В текущем сезоне под его руководством "Спартак" набрал 19 очков в 12-ти встречах чемпионата России и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.

