Эшковал: Дзюба точно может играть в футбол до 40 лет - он мог бы сейчас играть в "Спартаке"

"Дзюба точно может играть в футбол до 40 лет. Это уникальный футболист. Конечно, он сегодня не бегает так, как 10 лет назад, но он очень умный игрок с большим опытом. Рад быть с ним в одной команде, мы вместе становимся сильнее. Потянул бы он уровень "Спартака"? Да, он смог бы сейчас там играть", - приводит слова Эшковала "РБ Спорт".
Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года - контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.
Ранее Дзюба выступал за петербургский "Зенит", московский "Локомотив" и "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь" и "Ростов". Экс-игрок сборной России является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды России.
Футболист "Акрона" Родригу Эшковал оценил игру одноклубника Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"