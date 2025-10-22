Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Новости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Эшковал: Дзюба точно может играть в футбол до 40 лет - он мог бы сейчас играть в "Спартаке"

Футболист "Акрона" Родригу Эшковал оценил игру одноклубника Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба точно может играть в футбол до 40 лет. Это уникальный футболист. Конечно, он сегодня не бегает так, как 10 лет назад, но он очень умный игрок с большим опытом. Рад быть с ним в одной команде, мы вместе становимся сильнее. Потянул бы он уровень "Спартака"? Да, он смог бы сейчас там играть", - приводит слова Эшковала "РБ Спорт".

Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года - контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Ранее Дзюба выступал за петербургский "Зенит", московский "Локомотив" и "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь" и "Ростов". Экс-игрок сборной России является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды России.

