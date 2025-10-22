Черчесов: не верю трансферам, верю в рабочий процесс

"Я трансферам не верю, я верю в рабочий процесс, в свою работу. Трансферы всегда нужны, как говорил Гаджи Муслимович Гаджиев. Но надо понять, на что мы способны, а не искать где-то там. Если не в состоянии что-то сделать сами - тогда, как часто бывает, ищем на стороне. Но у нас нет задачи смотреть где-то, не поняв, что у нас под носом", - сказал Черчесов в интервью "Советскому спорту".
Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе этого года. Он сменил на посту главного тренера команды Александра Сторожука. Под его руководством грозненцы провели в Российской Премьер-Лиге девять матчей, одержали четыре победы, четырежды сыграли вничтю и потерпели одно поражение.
После 12 сыгранных туров "Ахмат" находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.
Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут против "Рубина" в Кубке России. Матч пройдёт в сегодня, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Фото: ФК "Ахмат"