Черчесов - о матче с "Рубином": это уже кубковый матч, а до этого были прелюдии

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал настрой команды на матч шестого тура Пути РПЛ Кубка России против "Рубина".
Фото: ФК "Ахмат"
"Я ребятам сказал на установке: действительно, это уже кубковый матч. Всегда было так: ты выиграл - кубок достался, проиграл - вылетел. Так и сегодня и у одной, и у второй команды реальный кубковый матч. Кто выигрывает, тот проходит дальше, а до этого были прелюдии, что ли", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".

После пяти сыгранных туров "Ахмат" находится на четвёртом месте в группе A, имея в своём активе три очка, а "Рубин" занимает третью позицию с четырьмя баллами.

Матч между "Рубином" и "Ахматом" проходит в Казани на стадионе "Ак Барс Арена". Сейчас идёт 24 минута встречи. Счёт 1:0 в пользу грозненцев, на 22 минуте отличился полузащитник Рифат Жемалетдинов.

