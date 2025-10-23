Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:30
СочиНе начат
Балтика
21:00
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ШтутгартНе начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон ВиллаНе начат
Бранн
19:45
РейнджерсНе начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
ФеренцварошНе начат
Генк
19:45
БетисНе начат
Фейеноорд
19:45
ПанатинаикосНе начат
ФКСБ
19:45
БолоньяНе начат
Лион
19:45
БазельНе начат
Брага
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Янг Бойз
22:00
ЛудогорецНе начат
Фрайбург
22:00
УтрехтНе начат
Сельта
22:00
НиццаНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
МидтьюлландНе начат
Селтик
22:00
ШтурмНе начат
Рома
22:00
Виктория ПНе начат
Мальмё
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Лилль
22:00
ПАОКНе начат

Лига конференций УЕФА

Шкендия
19:45
ШелбурнНе начат
Брейдаблик
19:45
КуПСНе начат
Хеккен
19:45
Райо ВальеканоНе начат
АЕК Афины
19:45
АбердинНе начат
Рапид
19:45
ФиорентинаНе начат
Шахтер
19:45
ЛегияНе начат
Страсбург
19:45
ЯгеллонияНе начат
Риека
19:45
СпартаНе начат
Дрита
19:45
ОмонияНе начат
Линкольн
22:00
ЛехНе начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Майнц
22:00
ЗриньскиНе начат
Университатя Крайова
22:00
НоаНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
ЦелеНе начат
Сигма
22:00
РакувНе начат
Хамрун Спартанс
22:00
ЛозаннаНе начат
АЗ Алкмар
22:00
СлованНе начат
Самсунспор
22:00
Динамо КиевНе начат

Нутрициолог ЦСКА: в клубе вообще нет штрафов

Руководитель отдела нутрициологии в ЦСКА Хосе Блеса рассказал о системе штрафов в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА вообще нет штрафов, — не только за лишний вес, штрафов нет ни за что. Мы стремимся им объяснять, обучать их, чтобы они делали какие-то вещи, понимая, что это им идет во благо, на пользу", - цитирует Блеса ТАСС.

Хосе Блеса входит в тренерский штаб Фабио Челестини, который стал главным тренером ЦСКА летом текущего года, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов. До этого Хосе Блеса работал диетологом в саудовском "Аль-Насре", за который выступает Криштиану Роналду.

После 12 сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 24 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" примут на своем поле самарские "Крылья Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится