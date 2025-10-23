Нутрициолог ЦСКА: в клубе вообще нет штрафов

"В ЦСКА вообще нет штрафов, — не только за лишний вес, штрафов нет ни за что. Мы стремимся им объяснять, обучать их, чтобы они делали какие-то вещи, понимая, что это им идет во благо, на пользу", - цитирует Блеса ТАСС.
Хосе Блеса входит в тренерский штаб Фабио Челестини, который стал главным тренером ЦСКА летом текущего года, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов. До этого Хосе Блеса работал диетологом в саудовском "Аль-Насре", за который выступает Криштиану Роналду.
После 12 сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 24 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" примут на своем поле самарские "Крылья Советов".
Фото: ПФК ЦСКА