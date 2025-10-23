Тедеев: можно ли сравнить Дзюбу с Ибрагимовичем? Для меня Артем гораздо значимее

"Можно ли сравнить Дзюбу с Ибрагимовичем? Артем — это Артем. Мне бы не хотелось его с кем-либо сравнивать. Для меня Дзюба гораздо значимее как футболист, чем кто-либо другой", - цитирует Тедеева "РБ Спорт".
Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года - контракт форварда с тольяттинцами рассчитан до конца сезона-2025/2026.
В текущем сезоне нападающий провел за "Акрон" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Напомним, что Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды России.
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев ответил на вопрос о сравнении Артема Дзюбы со Златаном Ибрагимовичем.
