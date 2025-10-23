"Если не рисковать и бояться, можно вообще не играть в футбол. Как по мне, обычный, рядовой момент, где можно было спокойно разыгрывать и выходить в атаку. Надо пересмотреть момент на видео, в игре казалось по-одному, а сверху будет казаться по-другому. Выбить всегда можно, но когда так делаешь, потом думаешь, а почему не разыграли, ведь можно было спокойно сохранить мяч", - сказал Лещук "Матч ТВ".
Матч московского "Динамо" против самарских "Крыльев Советов" прошел 22 октября в рамках 6-го тура группового Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых. На 63-й минуте игры Игорь Лещук ошибся при розыгрыше мяча от ворот, что привело к голу. Забитый мяч "Крыльев Советов" был отменен из-за офсайда.
В текущем сезоне голкипер провел 6 матчей за "Динамо", пропустил 10 мячей и отыграл 2 встречи на ноль.
На данный момент "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 12-ти играх. Следующий матч команды пройдет 26 октября против "Зенита" в рамках чемпионата России.
Вратарь "Динамо" Лещук прокомментировал свою ошибку в матче Кубка России против "Крыльев Советов"
Фото: ФК "Динамо"