Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
1 - 0 1 0
ШтутгартЗавершен
Гоу Эхед Иглс
2 - 1 2 1
Астон ВиллаЗавершен
Бранн
3 - 0 3 0
РейнджерсЗавершен
Ред Булл Зальцбург
2 - 3 2 3
ФеренцварошЗавершен
Генк
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
ФКСБ
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Лион
2 - 0 2 0
БазельЗавершен
Брага
2 - 0 2 0
Црвена ЗвездаЗавершен
Янг Бойз
3 - 1 3 1
Лудогорец2 тайм
Фейеноорд
2 - 1 2 1
Панатинаикос2 тайм
Фрайбург
2 - 0 2 0
Утрехт2 тайм
Сельта
1 - 1 1 1
Ницца2 тайм
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Порту2 тайм
Маккаби Тель-Авив
0 - 1 0 1
Мидтьюлланд2 тайм
Рома
1 - 2 1 2
Виктория П2 тайм
Селтик
2 - 1 2 1
Штурм2 тайм
Мальмё
1 - 0 1 0
Динамо Загреб2 тайм
Лилль
2 - 3 2 3
ПАОК2 тайм

Лига конференций УЕФА

Шкендия
1 - 0 1 0
ШелбурнЗавершен
Брейдаблик
0 - 0 0 0
КуПСЗавершен
Хеккен
2 - 2 2 2
Райо ВальеканоЗавершен
Рапид
0 - 3 0 3
ФиорентинаЗавершен
АЕК Афины
6 - 0 6 0
АбердинЗавершен
Шахтер
1 - 2 1 2
ЛегияЗавершен
Страсбург
1 - 1 1 1
ЯгеллонияЗавершен
Риека
Прерван
Спарта
Дрита
1 - 1 1 1
ОмонияЗавершен
АЗ Алкмар
1 - 0 1 0
СлованЗавершен
Линкольн
1 - 0 1 0
Лех2 тайм
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
АЕК Ларнака2 тайм
Майнц
1 - 0 1 0
Зриньски2 тайм
Университатя Крайова
1 - 0 1 0
Ноа2 тайм
Шэмрок Роверс
0 - 2 0 2
Целе2 тайм
Сигма
0 - 0 0 0
Ракув2 тайм
Хамрун Спартанс
0 - 1 0 1
Лозанна2 тайм
Самсунспор
3 - 0 3 0
Динамо Киев2 тайм

Вратарь "Динамо" Лещук прокомментировал свою ошибку в матче Кубка России против "Крыльев Советов"

Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук прокомментировал свою ошибку в матче Кубка России с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Динамо"
"Если не рисковать и бояться, можно вообще не играть в футбол. Как по мне, обычный, рядовой момент, где можно было спокойно разыгрывать и выходить в атаку. Надо пересмотреть момент на видео, в игре казалось по-одному, а сверху будет казаться по-другому. Выбить всегда можно, но когда так делаешь, потом думаешь, а почему не разыграли, ведь можно было спокойно сохранить мяч", - сказал Лещук "Матч ТВ".

Матч московского "Динамо" против самарских "Крыльев Советов" прошел 22 октября в рамках 6-го тура группового Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых. На 63-й минуте игры Игорь Лещук ошибся при розыгрыше мяча от ворот, что привело к голу. Забитый мяч "Крыльев Советов" был отменен из-за офсайда.

В текущем сезоне голкипер провел 6 матчей за "Динамо", пропустил 10 мячей и отыграл 2 встречи на ноль.

На данный момент "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 12-ти играх. Следующий матч команды пройдет 26 октября против "Зенита" в рамках чемпионата России.

