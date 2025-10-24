"Мы нуждались в таком тренере, ведь все игроки были грустные, нам не хватало мотивации. Мы проиграли три матча из трех в начале сезона. Но все изменилось с его приходом. Он сказал, что не хочет занимать последнюю строчку в таблице, что хочет быть чемпионом", – приводит слова Гандри "Матч ТВ".
Станислав Черчесов был назначен главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Сторожука, под руководством которого команда потерпела четыре поражения в четырех стартовых матчах Кубка России и РПЛ. Вместе с Черчесовым грязнены поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ по ходу сезона. В активе команды 16 очков за 12 туров чемпионата России.
В следующем туре "Ахмат" сыграет в домашнем матче с "Сочи". Встреча состоится в понедельник, 27 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
"Он сказал, что хочет быть чемпионом". Защитник "Ахмата" – о приходе Черчесова
Защитник "Ахмата" Надер Гандри рассказал, что изменилось в команде с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера.
Фото: ФК "Ахмат"