Экс-игрок ЦСКА рассказал, что нужно сделать Торопу, чтобы закрепиться в основном составе

"Чтобы быть основным голкипером в ЦСКА, нужно как минимум быть игроком сборной России. Вратарская позиция очень ответственная и серьёзная. Тут маломальский промах и мелочная ошибка могут привести к окончательному результату. Так как Слава игрок молодой, периодически бывают такие ошибки", - сказал Таранов в интервью "Советскому спорту".
Владислав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. В составе основной команды 21-летний голкипер выступает с 2021 года. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Всего за клуб вратарь провел 48 матчей, 24 из них он отыграл на ноль.
В текущем сезоне ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Команда провела 12 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения в лиге.
Следующий матч "армейцев" пройдет 25 октября против самарских "Крыльев Советов" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов рассказал, что нужно сделать вратарю Владиславу Торопу для закрепления в стартовом составе клуба.
Фото: ФК ЦСКА