КАМАЗ
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Экс-игрок ЦСКА рассказал, что нужно сделать Торопу, чтобы закрепиться в основном составе

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов рассказал, что нужно сделать вратарю Владиславу Торопу для закрепления в стартовом составе клуба.
Фото: ФК ЦСКА
"Чтобы быть основным голкипером в ЦСКА, нужно как минимум быть игроком сборной России. Вратарская позиция очень ответственная и серьёзная. Тут маломальский промах и мелочная ошибка могут привести к окончательному результату. Так как Слава игрок молодой, периодически бывают такие ошибки", - сказал Таранов в интервью "Советскому спорту".

Владислав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. В составе основной команды 21-летний голкипер выступает с 2021 года. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Всего за клуб вратарь провел 48 матчей, 24 из них он отыграл на ноль.

В текущем сезоне ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Команда провела 12 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения в лиге.

Следующий матч "армейцев" пройдет 25 октября против самарских "Крыльев Советов" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

