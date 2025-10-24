"Любой тренер проходит определённый путь. Он хорошо поработал в Белоруссии, потом у нас, затем решил попробовать себя в Европе. Мы недавно общались — он с удовольствием вернётся, но точно не прямо сейчас", - цитирует Андреева "Советский Спорт".
Марцел Личка был главным тренером "Оренбурга" с 2020 по 2023 год, а с июня 2023 года по май текущего года занимал аналогичную должность в московском "Динамо". Под руководством чешского специалиста бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. На данный момент Марцел Личка является главным тренером турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". После 9 сыгранных туров команда занимает последнее место в чемпионате Турции с 3 баллами в своем активе.
Андреев: недавно общались с Личкой - он с удовольствием вернется в РПЛ
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что Марцел Личка хотел бы вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"