Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
0 - 0 0 0
Унион1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Андреев: недавно общались с Личкой - он с удовольствием вернется в РПЛ

Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что Марцел Личка хотел бы вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Любой тренер проходит определённый путь. Он хорошо поработал в Белоруссии, потом у нас, затем решил попробовать себя в Европе. Мы недавно общались — он с удовольствием вернётся, но точно не прямо сейчас", - цитирует Андреева "Советский Спорт".

Марцел Личка был главным тренером "Оренбурга" с 2020 по 2023 год, а с июня 2023 года по май текущего года занимал аналогичную должность в московском "Динамо". Под руководством чешского специалиста бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. На данный момент Марцел Личка является главным тренером турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". После 9 сыгранных туров команда занимает последнее место в чемпионате Турции с 3 баллами в своем активе.

