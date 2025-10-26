Таранов оценил игру "Крыльев Советов" в текущем сезоне

- Старт получился хорошим. Но сейчас результаты связаны, может, с травмами. Адиев неоднократно говорил об этом. Нет стабильности в составе, - сказал Таранов "Чемпионату".
25 октября "Крылья Советов" уступили ЦСКА (0:1) во матче 13-го тура РПЛ.
На данный момент подопечные российского специалиста занимают 11-е место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 13 матчах.
Бывший защитник "Крыльев Советов" Иван Таранов высказался об игре команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"