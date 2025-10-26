Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
Локомотив2 тайм
Нижний Новгород
15:15
БалтикаНе начат
Зенит
17:30
ДинамоНе начат
Краснодар
19:45
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
16:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
БернлиНе начат
Астон Вилла
17:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
18:15
БарселонаНе начат
Осасуна
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Сассуоло
17:00
РомаНе начат
Верона
17:00
КальяриНе начат
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
17:00
МетцНе начат
Ренн
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ГаврНе начат
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Таранов оценил игру "Крыльев Советов" в текущем сезоне

Бывший защитник "Крыльев Советов" Иван Таранов высказался об игре команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Старт получился хорошим. Но сейчас результаты связаны, может, с травмами. Адиев неоднократно говорил об этом. Нет стабильности в составе, - сказал Таранов "Чемпионату".

25 октября "Крылья Советов" уступили ЦСКА (0:1) во матче 13-го тура РПЛ.

На данный момент подопечные российского специалиста занимают 11-е место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 13 матчах.

