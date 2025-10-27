«Команда понимает, чего хочет тренер. Мы давно уже работаем вместе. И если кто-то из команды не понял, то это чуть странно. Но я думаю, мы хорошо работаем и мы все поняли. Наверное, нам надо просто что-то переключить, чтобы начинать побеждать», — заявил Бителло «Матч ТВ».
Московское «Динамо» уступило в гостях «Зениту» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2. Это поражение стало для бело-голубых пятым в текущем чемпионате.
«Динамо» с 16 набранными очками находится на девятой строчке в турнирной таблице. От первого места москвичи отстают уже на 11 баллов.
Бителло: "Динамо" понимает, чего хочет Карпин — нужно просто что-то переключить, чтобы начать побеждать
Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о работе с Валерием Карпиным и о том, что мешает команде выйти на победный путь.
Фото: ФК "Динамо"