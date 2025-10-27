Матчи Скрыть

КДК РФС не станет разбирать празднование Беншимола с опущенными шортами

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что действия нападающего «Акрона» после гола на 42-й минуте не будут предметом дисциплинарного разбирательства.
Фото: ФК "Акрон"
«Празднование Беншимола рассматривать не будем», — заявил Григорьянц «Матч ТВ».

На 42-й минуте матча Жилсон Беншимол вывел «Акрон» вперёд. Во время празднования у 23-летнего футболиста спустились шорты, однако полузащитник тольяттинской команды Максим Кузьмин подбежал к Беншимолу и поправил его шорты. Встреча между «Акроном» и «Локомотивом» завершилась со счётом 1:1.

На данный момент команда Заурбека Тедеева занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков, а подопечные Михаила Галактионова находятся на первой строчке с 27 баллами.


