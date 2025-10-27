"Он вряд ли попадет в итоговый список сборной. Все-таки сборная — это то, где ты должен быть в хорошей форме, играть и показывать результат. Арсен не попадет в итоговый список, потому что в сборной собираются футболисты, которые находятся в оптимальной форме в своих клубах и могут принести пользу национальной команде", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
Сегодня, 27 октября, стал известен расширенный состав национальной команды России на ноябрьские сборы - в следующем месяце сборная проведет две домашние товарищеские встречи - с Перу и Чили. Полузащитник Арсен Захарян был включен в расширенный список футболистов.
В текущем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Всего на счету полузащитника 8 матчей в составе сборной России, в мае текущего года россиянину исполнилось 22 года, ранее он выступал за московское "Динамо".
Булыкин: Захарян вряд ли попадет в итоговый список сборной России
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о включении полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в список национальной команды на ноябрьские сборы.
