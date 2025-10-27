"Это преждевременные разговоры. Ещё очень много игр до окончания первой части сезона, поэтому каких-то планов, а тем более действий нет. Все будет зависеть от ситуации. Раз он выходит, значит, доверяем ему. Конечно, мы хотим, чтобы он более результативно себя проверял", - цитирует Бабаева "РИА Новости Спорт".
Алеррандро перешел в ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" зимой 2025 года за 4,2 миллиона евро и заключил контракт до конца 2027 года. Нападающий провел за московский клуб во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 3,5 миллиона евро.
После 13 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе.
В ЦСКА высказались о возможной продаже нападающего зимой
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном уходе Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА