Александр Мостовой: в мое время могли и не только похитить – непростые времена в стране были

- Ситуация с Мостовым – чистое безумие! Но хорошо, что все обошлось. Могу сказать, что в наше время такого было достаточно, вы же понимаете, могли и не только похитить. Ух, сколько всего было. Было немного страшновато, но уж такое непростое время было в стране. Когда уже играл в Европе, то ничего подобного там не было. Похитить футболиста в Европе – вряд ли, - сказал Александр Мостовой.
Ранее по подозрению в нападении на игрока были задержаны трое студентов Морской технической академии.
Напомним, что вчера Мостовой вышел в стартовом составе "Зенита" в матче против московского "Динамо" и забил гол.
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootbal.info высказался по поводу попытки похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"