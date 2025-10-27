Матчи Скрыть

Аленичев высказался о выступлении "Динамо" в текущем сезоне РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о выступлении "Динамо" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Да, у "Динамо" есть проблемы с составом — травмы игроков. Но думаю, что они сейчас наберут оптимальные кондиции, хоть и осталось полтора месяца. И будут набирать очки, - сказал Аленичев "Чемпионату".

26 октября московское "Динамо" потерпело выездное поражение от "Зенита" в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:2.

На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на девятом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков в 13 сыгранных матчах.

