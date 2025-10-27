Масалитин: ЦСКА нужно было просить Карпина не вызывать Кисляка в сборную в ноябре

«ЦСКА зависим от треугольника Кисляк-Обляков-Алвес. Алвес получил травму, поэтому треугольник распался. Когда человек сыграет условно 10 матчей подряд, то накапливается усталость. Кисляк и Обляков играли за сборную, усталость точно накопилась. Видно было, что Кисляк в матчах с «Балтикой» и «Спартаком» свежим не был. Руководству ЦСКА, как мне кажется, нужно было просить тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным не вызывать его в ноябре. Это молодой парень, которому нужен отдых. Это ведь товарищеские матчи, можно было бы и дать паузу Матвею.
Это касается и Облякова, думаю. Но это уже, конечно, им самим решать. Это просто мысли вслух», — заявил Масалитин «РБ Спорт».
В текущем сезоне Кисляк принял участие в 20 матчах во всех турнирах за ЦСКА, проведя в общей сложности 1538 минут на поле. За это время он успел отметиться 4 голами и 5 результативными передачами.
Контракт Матвея с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 16 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Также Кисляк уже успел дебютировать за сборную России и провести 6 матчей за главную команду страны.
ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков после 13 туров.
