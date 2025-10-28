«Это назначение не удивило, тем более разговоры на эту тему шли достаточно долго. А переход из ЦСКА в «Спартак» давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящего. Поэтому не было удивления», — заявил Бабаев ТАСС.
Мовсесьян проработал в системе ЦСКА с 2012 по 2024 год. Начав карьеру в клубе в качестве скаута, в 2022 году он был назначен спортивным директором армейцев.
16 октября пресс-служба московского "Спартака" объявила о назначении Андрея Мовсесьяна на пост заместителя генерального директора клуба.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 13-ти встречах.
Бабаев: назначение Мовсесьяна в "Спартак" не удивило
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора московского «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"