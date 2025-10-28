Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Челябинск
16:30
КАМАЗНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
20:30
НаполиНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Уиком Уондерерс
22:45
ФулхэмНе начат
Гримсби Таун
22:45
БрентфордНе начат
Рексхэм
23:00
Кардифф СитиНе начат

Бабаев: назначение Мовсесьяна в "Спартак" не удивило

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора московского «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"
«Это назначение не удивило, тем более разговоры на эту тему шли достаточно долго. А переход из ЦСКА в «Спартак» давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящего. Поэтому не было удивления», — заявил Бабаев ТАСС.

Мовсесьян проработал в системе ЦСКА с 2012 по 2024 год. Начав карьеру в клубе в качестве скаута, в 2022 году он был назначен спортивным директором армейцев.

16 октября пресс-служба московского "Спартака" объявила о назначении Андрея Мовсесьяна на пост заместителя генерального директора клуба.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 13-ти встречах.

