Кубок России

Челябинск
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Лечче
20:30
НаполиНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Кубок Английской лиги

Уиком Уондерерс
22:45
ФулхэмНе начат
Гримсби Таун
22:45
БрентфордНе начат
Рексхэм
23:00
Кардифф СитиНе начат

Клубы РПЛ не обращались в ЭСК РФС по итогам 13 тура чемпионата России

Клубы Российской Премьер-Лиги не обращались в экспертно-судейскую комиссию по итогам 13 тура чемпионата страны.
Фото: РПЛ
Клубы РПЛ не обращались в ЭСК РФС по итогам матчей 13-го тура чемпионата России, сообщили "СЭ" в службе коммуникаций РФС.

После 13 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками, на второй строчке располагается московский "Локомотив" с 27 баллами, тройку лидеров замыкает ЦСКА с 27 очками в своем активе. Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами России, а "армейцы" - обладателями Кубка и Суперкубка страны.

