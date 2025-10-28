Клубы РПЛ не обращались в ЭСК РФС по итогам 13 тура чемпионата России

Клубы РПЛ не обращались в ЭСК РФС по итогам матчей 13-го тура чемпионата России, сообщили "СЭ" в службе коммуникаций РФС.
После 13 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками, на второй строчке располагается московский "Локомотив" с 27 баллами, тройку лидеров замыкает ЦСКА с 27 очками в своем активе. Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами России, а "армейцы" - обладателями Кубка и Суперкубка страны.
