— Вы из тех тренеров, кто может что-то кинуть в раздевалке?
— Зависит от того, что нужно команде. Такая модель поведения в перерыве может сработать лишь раз за сезон. Соответственно, мне нужно правильно выбрать момент, чтобы использовать этот инструмент. Такое поведение тренера в перерыве — как электрошок. И если применять его каждый раз — от него не будет никакой пользы, - приводит слова Челестини "Чемпионат".
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом текущего года, ранее специалист стал чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны в "Базеле", до этого Челестини занимал аналогичную должность в ряде других швейцарских клубов. Под руководством швейцарца ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над "Краснодаром".
После 13 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 2 балла. В 14 туре РПЛ ЦСКА примет на домашнем стадионе "Пари НН". "Армейцы" заняли первое место на групповом этапе Кубка России - в четвертьфинале верхней сетки ЦСКА сыграет с махачкалинским "Динамо".
"Может сработать лишь раз за сезон". Главный тренер ЦСКА рассказал, как ведет себя в раздевалке
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как ведет себя в раздевалке с командой.
Фото: ПФК ЦСКА