Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

"Может сработать лишь раз за сезон". Главный тренер ЦСКА рассказал, как ведет себя в раздевалке

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как ведет себя в раздевалке с командой.
Фото: ПФК ЦСКА
— Вы из тех тренеров, кто может что-то кинуть в раздевалке?

— Зависит от того, что нужно команде. Такая модель поведения в перерыве может сработать лишь раз за сезон. Соответственно, мне нужно правильно выбрать момент, чтобы использовать этот инструмент. Такое поведение тренера в перерыве — как электрошок. И если применять его каждый раз — от него не будет никакой пользы, - приводит слова Челестини "Чемпионат".

Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом текущего года, ранее специалист стал чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны в "Базеле", до этого Челестини занимал аналогичную должность в ряде других швейцарских клубов. Под руководством швейцарца ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над "Краснодаром".

После 13 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 2 балла. В 14 туре РПЛ ЦСКА примет на домашнем стадионе "Пари НН". "Армейцы" заняли первое место на групповом этапе Кубка России - в четвертьфинале верхней сетки ЦСКА сыграет с махачкалинским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится