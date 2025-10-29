Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Главный тренер "Оренбурга": главное для команды - организация игры и в обороне, и в атаке

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал адаптацию команды под требования нового тренерского штаба.
Фото: ФК "Оренбург"
"Главное - организация всей игры и в обороне, и в атаке. Поэтому наша нацеленность именно на это. После приезда в первой игре с Самарой, да, я считаю, что мы провели очень качественный матч. В игре со "Спартаком", к сожалению, итоговый счёт - не то, на что мы рассчитывали и во что верили. Но надо отдать должное команде. Она сыграла вполне прилично, практически не дала сопернику создавать опасные моменты", - сказал Ахметзянов в интервью Metaraitings.

Ильдар Ахметзянов был назначен на пост главного тренера оренбуржцев в октябре текущего года, ранее специалист занимал аналогичную должность в "КАМАЗе". После 13 сыгранных туров "Оренбург" располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с восемью набранными очками в своем активе.

В последнем матче подопечные Ильдара Ахметзянова проиграли московскому "Спартаку" на выезде в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал форвард красно-белых Манфред Угальде на 67 минуте встречи.

Следующую игру оренбуржцы проведут дома против "Сочи". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится