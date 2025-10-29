Матчи Скрыть

Рахимов рассказал, как проходит адаптация Кузяева в "Рубине"

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал адаптацию в команде полузащитника Далера Кузяева.
Фото: ФК "Рубин"
"Адаптация Далера проходит отлично, он уже свой в коллективе. Ему нужно понять эту игру сейчас, он давно не играл в РПЛ. Сам Далер признал, что сейчас футбол в России стал более интенсивным, команды играют организованно. К этому нужно приспособиться", - сказал Рахимов в интервью "РБ Спорт".

Далер Кузяев с 2023 по 2025 год выступал за французский "Гавр". В летнее трансферное окно он перешёл в казанский "Рубин" на правах свободного агента и заключил однолетний контракт.

С 2017 по 2023 год хавбек был игроком петербургского "Зенита". Далер Кузяев провёл за сине-бело-голубых 183 матча и записал на свой счёт 23 забитых мяча и 29 голевых передач. Также он выступал в Российской Премьер-Лиге в составе "Ахмата".

В текущем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах во всех турнирах в составе "Рубина" и не отметился результативными действиями.

