"Соболев уже забивал важные голы за "Зенит" и приносит пользу команде. Но в карьере случаются разные моменты. Через труд, работу и упорство это всё перемалывается и приводит туда, куда нужно", - сказал Ерохин в интервью Sport24.
В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 11 играх в составе "Зенита" и отметился тремя забитыми мячами.
На данный момент сине-бело-голубые располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 26 очков.
Следующую игру петербуржцы проведут на своём поле против московского "Локомотива". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
Полузащитник "Зенита" - о Соболеве: он приносит пользу команде
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал игру нападающего команды Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"