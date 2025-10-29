Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Полузащитник "Зенита" - о Соболеве: он приносит пользу команде

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал игру нападающего команды Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев уже забивал важные голы за "Зенит" и приносит пользу команде. Но в карьере случаются разные моменты. Через труд, работу и упорство это всё перемалывается и приводит туда, куда нужно", - сказал Ерохин в интервью Sport24.

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 11 играх в составе "Зенита" и отметился тремя забитыми мячами.

На данный момент сине-бело-голубые располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 26 очков.

Следующую игру петербуржцы проведут на своём поле против московского "Локомотива". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

