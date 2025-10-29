Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 0 0 0
Кубань-Холдинг1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Полузащитник "Рубина" получил серьезную травму на тренировке

У полузащитника "Рубина" Антона Швеца диагностирован разрыв крестообразной связки.
Фото: ФК "Рубин"
"Наш полузащитник получил тяжелую травму во время тренировки в Казани. В ближайшее время игрок будет прооперирован и начнет восстановление", – говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

32-летний полузащитник перешел в казанский клуб в сентябре 2025 года. До этого он выступал за грозненский "Ахмат". В текущем сезоне Швец принял участие в двух матчах за "Рубин" во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 800 тысяч евро.

"Рубин" на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 13-ти туров команда из Казани набрала 18 очков.

