"Если посмотреть на количество забитых и пропущенных мячей, можно заметить, что "Локомотив" - лидер первой пятёрки по одному и другому показателю. Это говорит о том, что атака компенсирует не всегда надёжную игру в обороне. По бразильской классике: вы забьёте, сколько сможете, а мы - сколько захотим. Логично, что "Локомотив" продолжает набирать очки в каждом матче", - сказал Беляев "Чемпионату".
В текущем сезоне чемпионата России московский "Локомотив" в 13-ти матчах забил 30 мячей и пропустил 17 голов.
На данный момент "железнодорожники" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью в лиге. "Локомотив" является единственным клубом, который ни разу не потерпел поражение в текущем сезоне чемпионата.
Следующий матч команды пройдет 1 ноября против петербургского "Зенита" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
Беляев - об игре "Локомотива": вы забьёте, сколько сможете, а мы - сколько захотим
Бывший защитник "Локомотива" Максим Беляев проанализировал стиль игры "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"