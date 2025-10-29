Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Дженоа
0 - 2 0 2
Кремонезе2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
1 - 0 1 0
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен
Метц
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
Нант
2 - 2 2 2
Монако1 тайм
Марсель
0 - 1 0 1
Анже1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Париж
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Ливерпуль
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
Челси2 тайм
Суонси
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм

Беляев - об игре "Локомотива": вы забьёте, сколько сможете, а мы - сколько захотим

Бывший защитник "Локомотива" Максим Беляев проанализировал стиль игры "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Если посмотреть на количество забитых и пропущенных мячей, можно заметить, что "Локомотив" - лидер первой пятёрки по одному и другому показателю. Это говорит о том, что атака компенсирует не всегда надёжную игру в обороне. По бразильской классике: вы забьёте, сколько сможете, а мы - сколько захотим. Логично, что "Локомотив" продолжает набирать очки в каждом матче", - сказал Беляев "Чемпионату".

В текущем сезоне чемпионата России московский "Локомотив" в 13-ти матчах забил 30 мячей и пропустил 17 голов.

На данный момент "железнодорожники" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью в лиге. "Локомотив" является единственным клубом, который ни разу не потерпел поражение в текущем сезоне чемпионата.

Следующий матч команды пройдет 1 ноября против петербургского "Зенита" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

