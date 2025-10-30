Мамаев: в РПЛ есть два топ-клуба — "Краснодар" и "Зенит"

«Моё мнение следующее. На сегодняшний день, вот честно скажу, вот без обид там командам остальным, я считаю, что за последние четыре сезона есть два топ-клуба — это «Краснодар» и «Зенит». Между ними проходят самые интересные матчи по эпатажу, между ними разыгрывается золото.
Они вот два основных претендента, потому что, ну вот даже Сергей Игнашевич был, если ты вспомнишь, он подтвердил, что последние три-четыре сезона самые интересные матчи с точки зрения накала, интереса болельщиков — это игры между «Зенитом» и «Краснодаром», то есть даже дерби отошли все на второй план», — заявил Мамаев в шоу SMOL FM.
Напомним, что с 2019 по 2024 год бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака. В прошлом сезоне «Краснодар» смог прервать эту серию и впервые в своей истории выиграть золотые медали Российской Премьер-Лиги.
В текущем сезоне «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ после 13 туров, набрав 29 очков. «Зенит» находится на четвертой позиции, набрав 26 очков и отставая от быков на 3 очка.
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев назвал две топ-команды, способные бороться за чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"