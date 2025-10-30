- В прошлом сезоне Станкович не выполнил задачи и, наоборот, завалил весну. Если тренер не выполняет задачи — его увольняют. А здесь дали ему второй шанс, но "Спартак" все равно не в тройке лидеров РПЛ. Надеются на такую же осень, как в прошлом сезоне, и смотрят. Сейчас будет игра с "Краснодаром", которая окончательно расставит все точки над i. Думаю, эта игра может быть определяющей для Станковича.
Московский "Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице по итогам 13 прошедших туров чемпионата России. Подопечные Деяна Станковича набрала 22 очка и на семь баллов отстает от лидирующего "Краснодара".
Красно-белые сыграют против краснодарской команды в ближайшее воскресенье, 2 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Напомним, в прошлом сезоне РПЛ спартаковцы разгромили "быков" на выезде со счетом 3:0.
Источник: "Чемпионат"
Булыкин: матч против "Краснодара" может быть определяющим для Станковича
Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин выразил свое мнение о текущем положении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"