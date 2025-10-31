"Мы постоянно получаем запросы об Алвесе, но ЦСКА ещё не получал официальных предложений. Мы с моим партнёром Джулиано Бертолуччи будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и всё обсудим! Думаю, сейчас не время думать об уходе Алвеса из ЦСКА! Клуб очень важен для карьеры Матеуса", - приводит слова агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник ЦСКА Матеус Алвес интересен европейским клубам - сообщалось, что футболист может покинуть российский клуб уже этой зимой. Алвес перешел в ЦСКА из "Сан-Паулу" летом текущего года за 6 миллионов евро и заключил 5-летний контракт.
На счету футболиста в текущем сезоне 15 матчей за столичный клуб во всех турнирах, 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 6 миллионов евро.
Агент: сейчас не время думать об уходе Алвеса из ЦСКА
Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА