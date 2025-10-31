Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
19:00
Нижний НовгородНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
Боруссия ДНе начат

Агент: сейчас не время думать об уходе Алвеса из ЦСКА

Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы постоянно получаем запросы об Алвесе, но ЦСКА ещё не получал официальных предложений. Мы с моим партнёром Джулиано Бертолуччи будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и всё обсудим! Думаю, сейчас не время думать об уходе Алвеса из ЦСКА! Клуб очень важен для карьеры Матеуса", - приводит слова агента "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник ЦСКА Матеус Алвес интересен европейским клубам - сообщалось, что футболист может покинуть российский клуб уже этой зимой. Алвес перешел в ЦСКА из "Сан-Паулу" летом текущего года за 6 миллионов евро и заключил 5-летний контракт.

На счету футболиста в текущем сезоне 15 матчей за столичный клуб во всех турнирах, 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится