Бывший гендир "Спартака": Станковича надо оставить до зимы

"Решение за руководством клуба. Оно возникло не сейчас — слухи были давно. Но моё мнение: Станковича надо оставить до зимы, а потом принимать решение. Осталось не так много, есть возможность исправить положение. А что-то менять, опять адаптироваться к тренеру… Если уже нашли замену Деяну, то надо менять зимой", - цитирует Шавло "Чемпионат".
Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с мая 2024 года - ранее специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвезе Звезде". По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Контракт с сербским специалистом был продлен до июня 2027 года.
В 14 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром" - встреча состоится в воскресенье, 2 ноября, в 19:30 по московскому времени. После 13 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками, южане лидируют в таблице с 29 баллами в своем активе.
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказался о возможной отставке Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"