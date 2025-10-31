Матчи Скрыть

Челестини - о матче с "Пари НН": это хороший тест для нас, выучили ли мы урок с прошлой игры

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче против "Пари НН" в 14?м туре РПЛ.
"Сегодня против нас команда, которая больше играет с мячом, более храбрая в защите, поэтому это хороший тест для нас, выучили ли мы урок с прошлого матча", - передает слова Челестини "Матч ТВ".

Сегодня, 31 октября, матчем ЦСКА - "Пари НН" стартует 14-й тур Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет в Москве на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена". Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, в прошлом туре команда Фабио Челестини одержала дома минимальную победу над "Крыльями Советов" со счетом 1:0.

