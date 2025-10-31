Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
Боруссия ДНе начат

Официально: Мешков завершил судейскую карьеру

Арбитр Виталий Мешков завершил карьеру в 42 года.
Фото: РФС
Виталий Мешков завершил карьеру футбольного арбитра. Об этом "Чемпионату" сообщили в пресс-службе РФС.

29 августа 2010 года Мешков дебютировал в качестве главного судьи в Российской Премьер-Лиге в матче 19-го тура между ЦСКА и "Аланией".

Всего в его активе 229 игр в качестве главного арбитра РПЛ. Последним матчем 42-летнего рефери стало дерби между ЦСКА и "Спартаком" (3:2) в рамках 11-го тура текущего сезона, в котором он работал видеопомощником.

