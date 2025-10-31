"Игра была так себе с нашей стороны. Начали создавать моменты только во втором тайме. Своей игрой недоволен", - сказал Дивеев "Чемпионату".
Матч ЦСКА против "Пари НН" в рамках 14-го тура РПЛ прошел сегодня, 31 октября. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Фабио Челестини.
На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 30 очков в 14-ти встречах. "Пари НН" находится на 16-м месте в РПЛ с 7-ю баллами в активе.
"Игра была так себе с нашей стороны". Дивеев - о матче против "Пари НН"
Футболист ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал игру команды в матче 14-го тура РПЛ против "Пари НН".
