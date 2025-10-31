Челестини рассказал о текущем состоянии Игоря Акинфеева

"Его еще беспокоят боли. Мы сегодня утром разговаривали. Он хочет быть с командой, хочет быть на скамейке. Это наш капитан и мы нуждаемся в нем. Он скажет нам, когда будет готов. Он хочет сейчас все время проводить с нами", - сказал Челестини "Матч ТВ".
Игорь Акинфеев получил травму 5 октября в матче 11-го тура чемпионата России против "Спартака". Голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок.
В текущем сезоне 39-летний вратарь провел 12 игр и пропустил 10 мячей в составе московского клуба. Контракт с Акинфеевым действует до конца июня 2026 года.
На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 30 очков в 14-ти матчах.
Фото: ФК ЦСКА