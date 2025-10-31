Матчи Скрыть

Челестини рассказал о текущем состоянии Игоря Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что команда ждет возвращения основного вратаря Игоря Акинфеева, который продолжает восстанавливаться после травмы.
"Его еще беспокоят боли. Мы сегодня утром разговаривали. Он хочет быть с командой, хочет быть на скамейке. Это наш капитан и мы нуждаемся в нем. Он скажет нам, когда будет готов. Он хочет сейчас все время проводить с нами", - сказал Челестини "Матч ТВ".

Игорь Акинфеев получил травму 5 октября в матче 11-го тура чемпионата России против "Спартака". Голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок.

В текущем сезоне 39-летний вратарь провел 12 игр и пропустил 10 мячей в составе московского клуба. Контракт с Акинфеевым действует до конца июня 2026 года.

На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 30 очков в 14-ти матчах.

