"Тут вывод один: надо реализовывать свои моменты в матче. В первом тайме у нас были моменты, и их нужно было забивать. Реализация? Надо над ней работать. Это наша главная проблема сейчас. Моменты мы начали создавать и нащупали свою игру", - сказал Крашевский "Советскому спорту".
Матч 14-го тура РПЛ "Пари НН" против ЦСКА состоялся сегодня, 31 октября. Команда из Нижнего Новгорода уступила со счетом 0:2.
На данный момент "Пари НН" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков в 14-ти встречах. Команда суммарно забила 9 голов и пропустила 25 мячей в этом сезоне лиги.
Следующий матч клуба пройдет 8 ноября против "Рубина" в рамках РПЛ.
Игрок "Пари НН" назвал главную проблему команды после поражения от ЦСКА
Защитник "Пари НН" Ярослав Крашевский прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ и выделил основную проблему команды.
Фото: ФК "Пари Нижний Новгород"