"Пари НН" может помочь только господь бог. Смена руководства будет правильным решением. Все в клубе зависит от президента, генерального директора и главного тренера. Это же они комплектовали команду. Может, новые люди спасут команду, — приводит слова Овчинникова "Чемпионат".
В пятницу, 31 октября "Пари НН" уступил в гостях ЦСКА. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 0:2. Таким образом, нижегородцы потерпели семь поражений на выезде, в которых забили один мяч.
На данный момент команда Алексея Шпилевского занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. После 14-ти встреч РПЛ в активе "Пари НН" семь очков.
Овчинников: "Пари НН" может помочь только господь бог
Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о результатах "Пари НН" после 14-ти туров РПЛ.
Фото: РИА Новости