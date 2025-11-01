Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
17:45
ДинамоНе начат
Динамо Мх
17:45
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
18:00
ЛидсНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Бернли
18:00
АрсеналНе начат
Кристал Пэлас
18:00
БрентфордНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
18:15
СевильяНе начат
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Унион
17:30
ФрайбургНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Овчинников: "Пари НН" может помочь только господь бог

Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о результатах "Пари НН" после 14-ти туров РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Пари НН" может помочь только господь бог. Смена руководства будет правильным решением. Все в клубе зависит от президента, генерального директора и главного тренера. Это же они комплектовали команду. Может, новые люди спасут команду, — приводит слова Овчинникова "Чемпионат".

В пятницу, 31 октября "Пари НН" уступил в гостях ЦСКА. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 0:2. Таким образом, нижегородцы потерпели семь поражений на выезде, в которых забили один мяч.

На данный момент команда Алексея Шпилевского занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. После 14-ти встреч РПЛ в активе "Пари НН" семь очков.

