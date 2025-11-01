Владимир Кузьмичев: не стоит сбрасывать со счетов "Зенит" – они претенденты на титул

"Понятно, что все мы привыкли видеть "Зенит" на первых местах, но у любой команды бывает спад. Не стоит сбрасывать команду Семака со счетов – они претенденты на титул в этом сезоне. У них есть чемпионский опыт, плюс игроки высокого уровня. Сейчас буквально в каждой игре все меняется в таблице", – сказал Кузьмичев.
После 13 сыгранных туров чемпионата России "Зенит" занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 26 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев в беседе с Rusfootball.info высказался о шансах "Зенита" на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"