"На самом деле, для "Локомотива" эта осень очень важна. Как мы видим, в прошлые годы были небольшие спады, что не позволило "Локомотиву" бороться за чемпионство РПЛ в концовке сезона. На мой взгляд, Галактионов нашел какой-то определенный подход, как готовить команду", — приводит слова Сенникова "Чемпионат".
"Локомотив" не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. В 13-ти прошедших турах команда Михаила Галактионова набрала 27 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА, который провел 14 матчей, составляет три очка.
В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с "Зенитом". Встреча состоится в субботу, 1 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
Сенников: Галактионов нашел какой-то определенный подход, как готовить команду
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о результатах железнодорожников в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"