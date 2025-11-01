Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоПерерыв
Динамо Мх
1 - 0 1 0
Крылья СоветовПерерыв
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
Челябинск2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
1 - 0 1 0
Лидс1 тайм
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Манчестер Юнайтед1 тайм
Фулхэм
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Бернли
0 - 2 0 2
Арсенал1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
Аталанта2 тайм
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
Унион
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Майнц
1 - 0 1 0
Вердер1 тайм
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Боруссия М1 тайм
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
Штутгарт1 тайм
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

"Изначально рассматривали "Црвену Звезду", чтобы потом уйти на повышение". Агент Тикнизяна - об интересе "Порту"

Агент защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна Александр Клюев прокомментировал информацию об интересе к игроку европейских клубов.
Фото: Sportaran
- Реагирую на данные новости положительно, работа в этом направлении ведется. Как только будет конкретика, то все объявим. Мы изначально рассматривали "Црвену Звезду", чтобы потом уйти на повышение. "Црвена Звезда" доводит игроков до высокого уровня и продает их в хорошие европейские клубы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян привлек внимание "Порту" и "Бенфики". Отмечалось, что скауты португальских клубов просматривали игрока на одном из матчей Лиги Европы.

Прошедшим летом Тикнизян перебрался в Сербию и подписал трехлетний контракт с "Црвеной Звездой". В составе белградской команды футболист сборной Армении провел 16 игр во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость армянина в 4 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

