"Изначально рассматривали "Црвену Звезду", чтобы потом уйти на повышение". Агент Тикнизяна - об интересе "Порту"

- Реагирую на данные новости положительно, работа в этом направлении ведется. Как только будет конкретика, то все объявим. Мы изначально рассматривали "Црвену Звезду", чтобы потом уйти на повышение. "Црвена Звезда" доводит игроков до высокого уровня и продает их в хорошие европейские клубы.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян привлек внимание "Порту" и "Бенфики". Отмечалось, что скауты португальских клубов просматривали игрока на одном из матчей Лиги Европы.
Прошедшим летом Тикнизян перебрался в Сербию и подписал трехлетний контракт с "Црвеной Звездой". В составе белградской команды футболист сборной Армении провел 16 игр во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость армянина в 4 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Фото: Sportaran