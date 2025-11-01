"Мне эта игра была отвратительна". Экс-президент "Крыльев" о матче клуба против "Динамо" Мх

"Такой безвольной и неинтересной игры я довольно давно от "Крыльев" не видел. А матч с Махачкалой - лакмусовая бумажка, мне эта игра была отвратительна. Каждый последующий матч хуже предыдущего. С ЦСКА вроде была надежда, играли с лидером на равных, а сейчас нет слов", - сказал Развеев "Чемпионату".
Матч "Крыльев Советов" против махачкалинского "Динамо" состоялся сегодня, 1 ноября, в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Хасанби Биджиева.
На данный момент "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 14-ти играх. Самарский клуб одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений в лиге.
Следующий матч команды пройдет 9 ноября против "Зенита" в рамках РПЛ.