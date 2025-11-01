Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
3 - 0 3 0
ЛидсЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Фулхэм
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Бернли
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
3 - 0 3 0
СевильяЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 2 3 2
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
КомоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 4 0 4
Боруссия МЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Монако
0 - 1 0 1
Париж2 тайм

Тренер "Крыльев" Адиев прокомментировал поражение клуба от "Динамо" Мх

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Чайка"
"В первом тайме мы нормально играли, была вязкая игра на таком поле, много борьбы. Во втором тайме мы немного перестроились, пытались играть в длину. Но, конечно, в концовке матча соперник был сильнее. Они нас перебили заменами. У нас в этом плане номинальных нападающих и фланговых игроков не хватило, чтобы выдержать этот темп", - сказал Адиев "Матч ТВ".

Матч "Крыльев Советов" против "Динамо" Мх состоялся сегодня, 1 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу махачкалинского клуба. Голами в матче отличились опорные полузащитники Хуссем Мрезиг и Мехди Мубарик.

На данный момент самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Магомеда Адиева провели 14 матчей, одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

