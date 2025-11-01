Тренер "Крыльев" Адиев прокомментировал поражение клуба от "Динамо" Мх

"В первом тайме мы нормально играли, была вязкая игра на таком поле, много борьбы. Во втором тайме мы немного перестроились, пытались играть в длину. Но, конечно, в концовке матча соперник был сильнее. Они нас перебили заменами. У нас в этом плане номинальных нападающих и фланговых игроков не хватило, чтобы выдержать этот темп", - сказал Адиев "Матч ТВ".
Матч "Крыльев Советов" против "Динамо" Мх состоялся сегодня, 1 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу махачкалинского клуба. Голами в матче отличились опорные полузащитники Хуссем Мрезиг и Мехди Мубарик.
На данный момент самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Магомеда Адиева провели 14 матчей, одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений.