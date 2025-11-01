Комличенко - о матче "Локомотив" - "Зенит": расстроены, но горем никто не убивается

"Обидно проигрывать. Мне показалось, мы играли нормально, старались. Моментики были, надо было доводить до конца. Михал Михалыч [Галактионов] сказал, что претензий нет. Мы расстроены, но горем никто не убивается. Будем дальше двигаться", - сказал Комличенко "Матч ТВ".
Матч "Локомотива" против "Зенита" прошел сегодня, 1 ноября, в рамках РПЛ. "Железнодорожники" уступили со счетом 0:2. Голами отличились вингеры сине-бело-голубых Педро и Андрей Мостовой.
На данный момент "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 14-ти встречах. Поражение от "Зенита" стало первым для команды в этом сезоне РПЛ.
Форвард "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"