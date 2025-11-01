Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
3 - 0 3 0
ЛидсЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Фулхэм
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Бернли
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
3 - 0 3 0
СевильяЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 2 3 2
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
КомоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 4 0 4
Боруссия МЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Монако
0 - 1 0 1
ПарижЗавершен

Комличенко - о матче "Локомотив" - "Зенит": расстроены, но горем никто не убивается

Форвард "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Обидно проигрывать. Мне показалось, мы играли нормально, старались. Моментики были, надо было доводить до конца. Михал Михалыч [Галактионов] сказал, что претензий нет. Мы расстроены, но горем никто не убивается. Будем дальше двигаться", - сказал Комличенко "Матч ТВ".

Матч "Локомотива" против "Зенита" прошел сегодня, 1 ноября, в рамках РПЛ. "Железнодорожники" уступили со счетом 0:2. Голами отличились вингеры сине-бело-голубых Педро и Андрей Мостовой.

На данный момент "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 14-ти встречах. Поражение от "Зенита" стало первым для команды в этом сезоне РПЛ.

