Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
СочиНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
14:30
ИнтерНе начат
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Сильянов - о матче с "Зенитом": можно назвать противостоянием русских и бразильцев

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Итог неудовлетворительный. Пропустили быстрый и ненужный гол. Во втором тайме больше наседали на соперника, но не получилось забить. А в конце уже пропустили второй. "Зенит" начал хорошо, мы были готовы к этому. Можно ли это назвать противостоянием русских и бразильцев? Можно, раз у них столько бразильцев, а у нас русских", - сказал Сильянов "Чемпионату".

Матч между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" состоялся 1 ноября в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе команды Сергея Семака голами отличились вингеры Педро и Андрей Мостовой.

В этом матче за "Зенит" в стартовом составе вышли 6 бразильских игроков. В составе "Локомотива" всего выступают 6 футболистов, имеющий иностранное гражданство.

На данный момент сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. "Железнодорожники" находятся на 4-й строчке с 27-ю баллами в активе.

