Сильянов - о матче с "Зенитом": можно назвать противостоянием русских и бразильцев

"Итог неудовлетворительный. Пропустили быстрый и ненужный гол. Во втором тайме больше наседали на соперника, но не получилось забить. А в конце уже пропустили второй. "Зенит" начал хорошо, мы были готовы к этому. Можно ли это назвать противостоянием русских и бразильцев? Можно, раз у них столько бразильцев, а у нас русских", - сказал Сильянов "Чемпионату".
Матч между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" состоялся 1 ноября в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе команды Сергея Семака голами отличились вингеры Педро и Андрей Мостовой.
В этом матче за "Зенит" в стартовом составе вышли 6 бразильских игроков. В составе "Локомотива" всего выступают 6 футболистов, имеющий иностранное гражданство.
На данный момент сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. "Железнодорожники" находятся на 4-й строчке с 27-ю баллами в активе.
Фото: ФК "Локомотив"