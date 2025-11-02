Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
СочиНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
14:30
ИнтерНе начат
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Барриос объяснил, что помогло "Зениту" одержать победу над "Локомотивом"

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Локомотив" - команда, которая очень хорошо атакует и использует пространство. Я думаю, что это одна из их сильных сторон, и мы знали об этом. Мы старались не давать им использовать свои преимущества, и на протяжении большей части игры у нас это неплохо получалось", - сказал Барриос в эфире "Матч ТВ".

Игра 14-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" состоялась 1 ноября. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голами за петербургский клуб отличились Педро и Андрей Мостовой.

На данный момент "Зенит" находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. "Локомотив" располагается на 4-й строчке с 27-ю баллами в активе.

