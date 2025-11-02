Барриос объяснил, что помогло "Зениту" одержать победу над "Локомотивом"

"Локомотив" - команда, которая очень хорошо атакует и использует пространство. Я думаю, что это одна из их сильных сторон, и мы знали об этом. Мы старались не давать им использовать свои преимущества, и на протяжении большей части игры у нас это неплохо получалось", - сказал Барриос в эфире "Матч ТВ".
Игра 14-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" состоялась 1 ноября. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голами за петербургский клуб отличились Педро и Андрей Мостовой.
На данный момент "Зенит" находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. "Локомотив" располагается на 4-й строчке с 27-ю баллами в активе.
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"