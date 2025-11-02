Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Мостовой: основная проблема для других команд — это Батраков

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру 20-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Основная проблема для других команд — это Батраков. Молодой паренек чуть ли не в каждой игре забивает. Основная задача будет не дать ему показать себя. Хорошо, когда у нас такие молодые пацаны здорово играют и выстреливают", – приводит слова Мостового "Чемпионат".

20-летний Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива" и играет в основном составе с весны 2024 года. В текущем сезоне он выступил в 18 матчах во всех турнирах за железнодорожников, в которых забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, на счету полузащитника 7 встреч в составе сборной России, в которых он записал на свой свой счет два гола и два ассиста.

В субботу, 1 ноября "Локомотив" уступил "Зениту" в матче 14-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:2. Тем самым команда Михаила Галактионова прервала беспроигрышную серию в чемпионате России с начала сезона.

