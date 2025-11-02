Мостовой: основная проблема для других команд — это Батраков

"Основная проблема для других команд — это Батраков. Молодой паренек чуть ли не в каждой игре забивает. Основная задача будет не дать ему показать себя. Хорошо, когда у нас такие молодые пацаны здорово играют и выстреливают", – приводит слова Мостового "Чемпионат".
20-летний Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива" и играет в основном составе с весны 2024 года. В текущем сезоне он выступил в 18 матчах во всех турнирах за железнодорожников, в которых забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, на счету полузащитника 7 встреч в составе сборной России, в которых он записал на свой свой счет два гола и два ассиста.
В субботу, 1 ноября "Локомотив" уступил "Зениту" в матче 14-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:2. Тем самым команда Михаила Галактионова прервала беспроигрышную серию в чемпионате России с начала сезона.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру 20-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив" Москва