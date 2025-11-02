Матчи Скрыть

Жерсон рассказал, как отреагировал на новость о попытке похищения Мостового

Полузащитник "Зенита" Жерсон после победы над "Локомотивом" рассказал о своей реакции на новость о попытке похищения одноклубника Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"
"Отдельно хочу отметить Андрея Мостового, который забил "Локомотиву". Очень рад за него, учитывая, что с ним случилось.
Когда он рассказал об этом, я ответил, что он может позвонить мне в любое время. Мне понравилось его празднование. Красивое", – приводит слова Жерсона Metaratings.

Встреча 14-го тура РПЛ "Зенита" с "Локомотивом" состоялась в субботу, 1 ноября. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Мячи забили Педро и Андрей Мостовой, который во время празднования гола надел на себя балаклаву.

Неизвестные напали на Мостового в четверг, 23 октября в Санкт-Петербурге. В сети появилось видео, на котором несколько мужчин пытаются затащить футболиста в автомобиль. Игроку удалось отбиться и убежать.

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. За 14 туров чемпионата России команда Сергея Семака набрала 29 очков.

