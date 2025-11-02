Защитник ЦСКА Круговой: вообще не принципиально обойти "Зенит" в турнирной таблице

"Вообще не принципиально. У нас свои задачи. А цели обойти "Зенит" или "Спартак" — нет. Прошлый сезон все показал", — приводит слова Кругового Sport24.
Круговой является воспитанником "Зенита". Он выступал в составе основной команды с 2019 по 2024 год. В июне 2024 года защитник пополнил состав ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт с московским клубом на 4 года. В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 21 встрече за ЦСКА, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач.
На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 30 очками. "Зенит" после 14-ти сыгранных матчей идет на второй строчке, отставая от красно-синих на одно очко.
Фото: "Чемпионат"