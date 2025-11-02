Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Защитник ЦСКА Круговой: вообще не принципиально обойти "Зенит" в турнирной таблице

Защитник ЦСКА, воспитанник "Зенита" Данил Круговой ответил, принципиально ли для него обойти свою прошлую команду в турнирной таблице РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Вообще не принципиально. У нас свои задачи. А цели обойти "Зенит" или "Спартак" — нет. Прошлый сезон все показал", — приводит слова Кругового Sport24.

Круговой является воспитанником "Зенита". Он выступал в составе основной команды с 2019 по 2024 год. В июне 2024 года защитник пополнил состав ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт с московским клубом на 4 года. В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 21 встрече за ЦСКА, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 30 очками. "Зенит" после 14-ти сыгранных матчей идет на второй строчке, отставая от красно-синих на одно очко.

